Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması CHP için bulunmaz bir nimet, önemli bir avantaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nu kastederek yaptığı, “İçeriden haber geliyor. Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın” açıklamasıyla başlayan “Kılıçdaroğlu tutuklanabilir” iddialarına ilişkin olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı “CHP için bulunmaz bir nimet, önemli bir avantaj” ifadeleriyle yorum yaptı.

"Kılıçdaroğlu tutuklanırsa, bir anda 'baskı rejimi mağduru' mertebesine erişecek, kısa sürede 'demokrasi kahramanı' payesini alacak" ifadelerini kullanan Fatih Altaylı, "Demokrasi için mücadele etmiş, 'dam'a düşmüş adam olacak" dedi.

Fatih Altaylı’nın “Kemal Kılıçdaroğlu hapse atılmalı!” başlığıyla yayımlanan bugünkü (19 Ağustos 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

AK Parti politikalarını destekleyen gazetecilere bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hapse atılmalı.

Hatta o da yetmez.

Cumhuriyet Halk Partisi hakkında da kapatma davası açılmalı.

Bu dava açılırsa Anayasa Mahkemesi zaten Cumhuriyet Halk Partisi’ni kapatır.

Böyle söylüyorlar, böyle yazıyorlar.

AK Parti’nin de bu kanaatte olduğunu, bunu istediğini söylemek mümkün.

Ben de bu fikre katılıyorum.

Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse Kılıçdaroğlu için bulunmaz bir nimet olacaktır bu durum.

Eğer Kılıçdaroğlu hapse atılır ve içeride yatarsa, siyasi geleceği açısından çok önemli bir avantaj elde edecektir.

Bir anda “baskı rejimi mağduru” mertebesine erişecek, kısa sürede “demokrasi kahramanı” payesini alacak, bir sonraki seçimler için çok önemli bir “mağduriyet” kozu elde edecek.

Demokrasi için mücadele etmiş, “dam”a düşmüş adam olacak.

Hele hele CHP hakkında bir kapatma davası açılırsa “ballı börek”, hatta “duble kaymaklı ekmek kadayıfı” gibi bir lezzet ortaya çıkacak, bir zamanların “mağdur” siyasetçilerinin, “mağrur” siyasetçi haline geldiği belgelenecek.

Açık söyleyeyim, Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması, hapse atılması, mahkûm olması, en fazla Kılıçdaroğlu’na yarar.

En azından yarama ihtimali büyüktür.

Gerçi Kemal Bey, havalı yürüyüşünü siyasi bir başarıya “şimdilik” tahvil edemedi.

Hapse düşmesini edebilir, buradan bir mağdur edebiyatı çıkarabilir mi emin değilim.

Ama yine de şimdikinden daha iyi olacağı kesin gibi.

Kemal Bey’le kim yatar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiir okuma suçundan hapse atıldığı zaman, cezaevinde kendisini korumak, yardımcı olmak için yakın dostu Hasan Yeşildağ da önemsiz bir suç işleyerek kısa süreli bir mahkûmiyet almış ve Erdoğan’la aynı cezaevine girmişti.

Ben de o gün Hürriyet Gazetesi’ndeki köşemde, “Bugün cezaevine atılan Erdoğan, 5 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olacak” diye yazmıştım. (Yanıldım, 5 yıla kalmadan oldu.)

Şimdi Kılıçdaroğlu hapse atılırsa onun yanına kim girer doğrusu merak ediyorum.

1. Gürsel Tekin: Zannetmiyorum. “Yokluğunda partiye göz kulak olmam lazım” der, girmez.



2. Muharrem İnce: “Parti kapatılırsa yenisi için benim dışarıda kalmam lazım” der.

3. Mustafa Sarıgül: “Çare Sarıgül” dediysek o kadar da değil, 9. sıraya yazdığın adamdan medet umma.

4. Barış Yarkadaş: Olabilir. Çıkınca o da medya patronu olabilir belki.

5. Tuncay Özkan: Hapiste başına gelmedik kalmadı. Sırasını savdı. Medya patronluğunu ise çoktan bıraktı.

Bana göre en kestirme çözüm, Kılıçdaroğlu’nu Enis Berberoğlu’nun yanına koymaları olur. Boşuna birini daha hapse atmamış olurlar.

Tabii bunlar hep iyimser yaklaşımlar.

Kemal Bey hapse düşerse, yanına bir arkadaşını koyacaklarını hiç zannetmiyorum.

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