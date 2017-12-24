Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu teklifi reklam karşılığında kabul etsin!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Güneş gazetesinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun evi hakkında yaptığı haber sonrası başlayan tartışmayı değerlendirdi. Altaylı, Güneş'in Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yaptığı "100 bin dolar hazır, tut sözünü" çağrısı için "Kılıçdaroğlu teklifi kabul edecekse 'reklam karşılığı kabul etsin'. Çünkü bildiğiniz gibi, o gazeteler CHP reklamlarını kabul etmiyor" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın, "Tokat hayvanlık, medyanın yaptığı ayıp" başlığıyla (24 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Barter Yapın Kemal Bey

Kemal Kılaçdaroğlu, kızının evinin alımında yolsuzluk, haksızlık olduğu iddialarına karşı, “İsteyene kızımın evini 100 bin dolara satarız” dedi.

Evin olduğu sitedeki benzer dairelerin fiyatları 600 bin TL civarındaymış.

Yani 150 bin dolar.

Kemal Bey, kızının evini ederinden 50 bin dolar ucuza satıyor.

Zaten fiyatı duyan hükümet yanlısı bir gazete “Biz alalım” diye teklif yaptı.

Kılıçdaroğlu teklifi kabul edecekse “reklam karşılığı kabul etsin."

Çünkü bildiğiniz gibi, o gazeteler CHP reklamlarını kabul etmiyor.

Belki bu yolla hükümete yakın medyada CHP reklamı yayınlatmaya muvaffak olurlar.