Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu’nun aday olmak gibi bir derdi yok

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Teke Tek programında ağırladığı gün, üzerinde en fazla durduğu konunun Cumhurbaşkanı adayları olduğunu belirterek, “Kimi aday göstereceklerini anlamadım ama kimleri aday göstermeyeceğini anladım diyebilirim. Öncelikle söyleyeyim, kendisinin aday olmak gibi bir derdi yok” dedi.

“Bence aday falan olmayacak. Bunu açık açık söylemiyor olmasının nedeni ise kendi partisine ve kendi tabanına olan saygısı. Ama aday olmayacak” diyen Altaylı görüşlerini şöyle ifade etti:

“Belediye Başkanlarını aday göstermezken, kafasında sorun olarak gördüğü mesele İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmek değil. Aday profilini çizerken, 'Cumhurbaşkanlığı makamını ve yetkilerini parlamenter sistemde sağlıklı şekilde kullanacak biri' diye ısrarla altını çizdi. Yani hedefi Cumhurbaşkanlığı makamına oturmak olan hırslı birini de düşünmüyor. Bu durumda Ekrem İmamoğlu da adaylıktan eleniyor. Zaten muhtemelen İmamoğlu da bunun farkında ve İyi Parti’ye yakın durarak, adaylığının o yönden gelmesini bekliyor gibi. Mansur Yavaş ile ilgili de kendisi hiçbir şey söylememiş olsa da, zannederim Kürt seçmen duyarlılığı var. Yani 'Ya Kürt seçmenden oy alamazsa' tedirginliği. İttifak ile de aday belirleme masasına seçim tarihi belli olmadan oturmak istemiyor.”

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