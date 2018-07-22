Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu, dalga geçer gibi bir açıklamayla CHP'nin tabutuna çiviyi çakıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'deki kurultay tartışmasıyla ilgili olarak "Seçimlerde kaç oy aldıklarını bir türlü hesaplayamadılar, bu yüzden de Cumhurbaşkanı adaylarını 'madara' ettiler, şimdi de kurultay toplanması için verilen imzaları sayamıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" sözlerini de eleştiren Altaylı, aslında koltuk sevdasında olanın Kılıçdaroğlu olduğunu ima etti.

"En kökten CHP seçmeninde bile bir burukluk, güvensizlik ve partiye inançsızlık yaratıyor"

Altaylı, CHP yönetiminde yaşanan bu durumla ilgili olarak, "İmzaları toplayanlar çağıracak gazetecileri ve noter tasdikli imzaları gösterecekler. Bu kadar kolay bir şey CHP söz konusu olunca bir muammaya, bir bilmeceye, bir anlaşılmaza dönüşüyor ve bu durum zaten yaralı olan partiyi iyiden iyiye yaralıyor, en kökten CHP seçmeninde bile bir burukluk, bir güvensizlik ve partiye inançsızlık hissi yaratıyor" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın 'Evet Kemal Bey, birileri koltuk derdinde de' başlığıyla bugün (22 Temmuz 2018) yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yıllardır söylüyorum aslında “Bu” CHP oturup kalkıp AK Parti’ye dua etmeli.

Yemin ediyorum AK Parti diye bir parti olmasa, CHP’nin barajı geçmesi dahi mümkün değil.

AK Parti bir kısım seçmende “Yaşam tarzına tehdit” algısı yaratmamış olsa, “adalet” konusundaki kaygıları bir nebze gidermiş olsa CHP yüzde 10 barajını asla aşamaz bu hali ve tavrı ile.

Bu yüzden de bu partinin bir silkinmesi, bir kendine gelmesi, bir değişim sürecine girmesi gerekiyor.

Seçmenin güvenini tamamen kaybeden, seçim sonrası gelişmelerde “düzgün adam” imajını da seçmen gözünde tamamen yitiren ve “koltuk meraklısı basiretsiz genel başkan” olarak görünmeye başlayan Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm ülkeyle dalga geçer gibi bir açıklama ile CHP’nin tabutuna çiviyi çakıyor.

Diyor ki, “Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil”

Evet Kemal Bey, gerçekten olacak şey değil.

İsterseniz bir anket yaptırın bakalım, seçmen kimi “koltuk derdinde” görüyor.

Sonuçları görünce belki utanırsınız.

Çünkü galiba o duyguyu giderek kaybediyorsunuz."