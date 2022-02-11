Fatih Altaylı: Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ittifakı bozma olasılığı çok yüksek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olmak istediği iddiasının Millet İttifakı içerisinde nasıl karşılandığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

İyi Parti içinde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adaylığı konusunda iki tür tutum olduğunu ifade eden HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Bir grup Kemal Bey’in adaylığına karşı değil ama bunun tek taraflı olarak, ittifak içinde konuşulmadan dayatılmasından rahatsız. Diğer grup ise Kemal Kılıçdaroğlu ismini adaylık için doğru bulmuyor. Ancak her ikisi da sonuçta aynı kapıya çıkıyor” diye yazdı.

Altaylı, sözlerinin devamında da, “Benim gördüğüm şudur; Kılıçdaroğlu’nun adaylığı İyi Parti’de de ittifakın olası diğer bileşenlerinde de kabul görmüş değil. Hatta daha ileri giderek böyle bir adaylığın ittifakı bozma olasılığı da çok yüksek” görüşünü ifade etti.

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