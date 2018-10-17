Fatih Altaylı: Karagül'ün söylediklerine katılıyorum; hükümet yanlısı bir yayının başında olmasına rağmen...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün, "Suriye’deki İsrail - Amerikan ve Suudi oyununu bozmak için Suriye ve Türk orduları omuz omuza savaşabilir” açıklamasını yorumladı. Yazar Altaylı, Karagül’ün cesaretinden dolayı kutlanması gerektiğini kaydetti.

İbrahim Karagül'ün açıklaması için 'son günlerin en ilgi çekici çıkışı' değerlendirmesi yapan Altaylı, "Hükümet yanlısı bir yayının başında olmasına rağmen, cesur bir İslamcı aydın olarak tanıdığım İbrahim Karagül’ün bu tespiti çok önemli ve bunu muhalif kanattan birisi söyleseydi çok ağır eleştirilere maruz kalabilirdi.Ama ben de İbrahim’in söylediklerine katılıyorum" dedi. Türkiye'nin güneyinde, Suudilerin İsrail ile birlikte tezgahladıkları bir bölme planı uygulandığını savunan yazar, "Tutması mümkün olmayan ama çok fazla cana ve kana mal olacak ve tüm bu ülkeleri bitap düşürerek etkisizleştirecek bir oyun. Üstelik de açıklanmış ya da ağızdan kaçırılmış bir niyet. Karagül’ü bunu bu kadar açıkça yazma cesaretinden dolayı kutlamak lazım" diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın "Bir Kaşıkçı suda fırtına kopar mı?" başlığıyla (17 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz