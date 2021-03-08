HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, “Kadına yönelik şiddet bir yana, kadının erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiği konusu bile hâlâ içselleştirilemedi." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Kadına yönelik 'sözde' saygıda bile hâlâ bir ötekileştirme söz konusu. Ve burada tek suçlu erkekler değil. Sosyal medyanın önümüze koyduğu çok açık bir gerçekliğe göre, kadınların kadınlara karşı tavrı erkeklerinkinden hiç de aşağı değil. Bu yüzden de kadın hakları mücadelesini sadece erkeklere karşı değil, kadınlara karşı da yürütmek zorundayız. Her zaman hatırlamalıyız ki, bir kadının içinde hayat bulduk, ilk kez bir kadının göğsünde doyduk, genelde bir kadının omuzunda ağladık, bir kadının kalbinde mutlu olduk." ifadesini kullandı.