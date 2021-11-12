Fatih Altaylı kadın cinayetlerine isyan etti, İstanbul Sözleşmesi’ni hatırlatarak iktidara seslendi: İşte koruduğunuz kadınlar ortada

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, son olarak kamuoyuna yansıyan İstanbul’da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz ile Ordu’da eşi tarafından minibüsle ezilerek öldürülen Selime P.’yi hatırlatarak Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını bir kez daha eleştirdi.

Karısı yerine baldızını öldüren adama “iyi hal indirimi” uygulanmasına da sitem eden Altaylı, “İçine ettiğimin, sözde adaleti” dedi.

“Tüm bunların olduğu ülkede tek derdi kadını korumak olan “İstanbul Sözleşmesi” çok değil daha birkaç ay önce iptal edilmiş. Hem de imzalayan iktidar tarafından. ‘Merak etmeyin. Sözleşmeye gerek yok. Kadınları biz koruruz’ yalanıyla. İşte koruduğunuz kadınlar ortada. Daha doğrusu kimi koruduğunuz ortada” diyen Altaylı, “Bu kafa ile yılmak yok korumaya devam. Türkiye’de tek bir kadın kalmayıncaya kadar” dedi.

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