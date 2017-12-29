Fatih Altaylı: İzanımızı kaybettik, hükümsüzdür!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, aklın en önemli emarisinin "izan" olduğunu söyledi. "Tamamen çıldırmış bir topluma dönüşüyoruz galiba" diyen Altaylı, "İzanımızı kaybettik, hükümsüzdür" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "Terör amacına ulaşmış bulunuyor" başlığıyla (29 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tamamen çıldırmış bir topluma dönüşüyoruz galiba.

Çünkü aklın en önemli emaresi, “izan”dır.

Ve biz giderek izansızlaşıyoruz.

Eski Cumhurbaşkanı, pek ender olarak aldığı tavırlardan birini alıyor ve kendince yanlış bulduğu bir konuda uyarı yapıyor.

Adama hakaretin bini bir para. Elbette doğru düzgün eleştirmek, yanıldığını söylemek herkesin hakkı ama yetmiyor. İzansız bir tepki, izansız bir hakaret furyası.

Bir televizyonda program yapan biri, bir şarkı listesini inandırıcı bulmadığını söylüyor. Listenin tepesinde olan ve bugüne kadar aklı başında diye bildiğimiz bir diğeri, programcının eski çıplak fotoğraflarını yayınlıyor. Programcı da yanıt olarak şarkıcının uyuşturucu kullandığını söylüyor, delilsiz. İzan hak getire.

Gazeteci bir fikir yazıyor. Doğru, yanlış. Karşı kamptaki gazeteci fikre yanıt vermiyor. “Atın bunu hapse, kovun, dövün, öldürün” diyor. İzanın katresi semtine uğramamış.

Adam yolda kadın sürücüyle tartışıyor. De ki haklısın, bir metre geri al sorun bitsin. Hayır kadına küfrediyor. Yetmiyor, elinde odunla iniyor araçtan, kadına saldırıyor. İzan mı? Kim kaybetmiş ki, o herif bulsun.

Siyasette, iş dünyasında, her yerde durum aynı.

Memleket olarak sorunumuz bu işte.

İzanımızı kaybettik.

Bakalım bir gün yeniden bulabilecek miyiz!