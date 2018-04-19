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Fatih Altaylı: İyi Parti'ye engel çıkarılması olasılığını yüksek görüyorum

Akşener, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmuştu

19 Nisan 2018 12:01

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak "Seçime katılma konusunda İyi Parti’ye engel çıkarılması olasılığını yüksek görüyorum" görüşünü dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu erken seçim açıklamasının ardından gözler, İyi Parti'ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime katılabildiklerini duyurmuştu. Akşener, ayrıca 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını yinelemişti. 

Fatih Altaylı, "Çok erken seçim" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2018) yazısında, İyi Parti'nin öncelikle Saadet Partisi ve ikinci ihtimal olarak CHP ile "seçim iş birliği" yapmasının önünde hiçbir engel görünmediğini yazdı.

 

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