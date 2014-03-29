Fatih Altaylı Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih altaylı görevinden istifa etti. Artık gazetede sadece köşe yazıları yazacak.

Ciner Yayın Holding'in 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlayan günlük gazetesi Habertürk 'ün Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı istifa ettiğini açıkladı. 29 Mart Cumartesi günkü gazetede veda yazısı yazan Altaylı'nın yazarlık görevine devam edeceği öğrenildi.

Medya dünyası gece geç saatlerde kulislere düşen bu istifa haberiyle sarsıldı. Ciner Yayın Holding'in 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlayan günlük gazetesi Habertürk'ün 1 numarası Fatih Altaylı istifa etti. Yaklaşık 5 yıldır gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Fatih Altaylı, tartışmalı manşetleriyle de hafızalarda yer etmişti.

Sadece köşe yazacak

Bugünkü köşesinde okurlarına istifa ettiğini açıklayan Fatih Altaylı, Habertürk gazetesinde artık normal bir köşe yazarı olarak görev yapacak.

Altaylı'dan boşalan Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna kimin geleceği ise henüz bilinmiyor.

Fatih Altaylı görevdeyken, Ece Temelkuran, Bekir Coşkun, Amberin Zaman, Rahşan Gülşan başta olmak üzere çok sayıda gazeteci ve yazar gazeteden ayrılmıştı.