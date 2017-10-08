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Fatih Altaylı isim vermedi; "Boyundan büyük laf eden kişi ile ilgili yargı sürecini başlattım"

"Hangi mevsimi yaşadığını Türk adaletine anlatır artık"

08 Ekim 2017 14:19

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile arasında yaşanan polemiğin ardından yargı süreci başladı. Altaylı isim vermeden Peker hakkında yargı süreci başlattığını duyurdu.

Peker, Altaylı için bir 'uyarı' mesajı yayınlamıştı. Peker, “Altaylı’nın başına geleceklerden sorumlu olmayacağımı şimdiden açıklıyorum" diyen Peker, "Beni zor durumda bırakmaya çalışıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

HaberTürk'te Altaylı'nın "Bu harekât olmazsa olmazdı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gazeteciliğin kötü tarafı, asla muhatap olmayacağınız kişilerle muhatap oluyormuş gibi görünmektir.

Adını bu köşeye koymaktan dahi hicap duyduğum kişi, benimle ilgili olarak “av mevsimi” gibi boyundan büyük laflar etmiş.

Ben de “yargı mevsimi”ni başlattım ve geçen hafta bu kişiyle ilgili olarak savcılıklara gidip suç duyurusunda bulundum, “yargı süreci”ni başlattım.

Hangi mevsimi yaşadığını Türk adaletine anlatır artık.

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