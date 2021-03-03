Fatih Altaylı: İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki tespitleri çok doğru buldum, beyanın örtüşüp örtüşmeyeceğini ise zaman içinde görürüz elbet

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin olarak, "İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki tespitleri çok doğru buldum, beyanın örtüşüp örtüşmeyeceğini ise zaman içinde görürüz elbet" yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Doğrusunu isterseniz ben bu açıklamadan kendi adıma çok memnun oldum. Meğer Türkiye’yi 18 yılı aşkın bir süredir yöneten iktidar da özellikle yargı alanındaki eksikleri, yanlışları, yapılması ve yapılmaması gerekenleri çok iyi tespit etmiş. Bu yüzden ben bu tespitleri çok doğru buldum. Bu çok olumlu bir niyet beyanıdır ve eleştirilmez, sadece alkışlanır. Gerçek niyetle beyanın örtüşüp örtüşmeyeceğini ise zaman içinde görürüz elbet. Ama Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemeye uygulanmadığı ve uygulamayan mahkemenin alkışlandığı bir ülkede olumlu bir beklenti içinde olmak ne kadar doğru emin değilim. İnşallah iyi niyet galebe çalar." ifadesini kullandı.