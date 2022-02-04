Fatih Altaylı: İnşaat şimdi durdurulmalı; Süleymaniye Camii’ni de katledip sonra "Ben İlim Yayma Vakfı ile küstüm zaten" demenin kimseye bir yararı yok

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle İBB'nin tepki gösterdiği İlim Yayma Vakfı'nın inşaatı hakkında, "İnşaat durdurulacaksa şimdi durdurulmalı. Süleymaniye Camii’ni de katledip sonra 'Ben İlim Yayma Vakfı ile küstüm zaten' demenin kimseye bir yararı yok" dedi.

Altaylı, yazısında Kazlıçeşme’de inşa edilen 16/9 adlı üç yüksek katlı binanın tarihi yarımadanın oluşturduğu İstanbul siluetini bozduğu gerekçesiyle mahkemelik olduğunu hatırlatarak, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın tartışmaya dahil olarak, kendi partisinin belediyeleri tarafından ruhsatlandırılmış olmasına rağmen “Üst katları tıraşlansın dedim dinlemediler. Sahibi ile yıllardır konuşmuyorum" açıklaması yaptığını anımsattı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Bu kez Süleymaniye Camii çevresindeki 'rehabilitasyon' inşaatları kapsamında, bölgede yapılmakta olan bir bina Süleymaniye’nin o muhteşem görüntüsünün önüne bir set çekmeye başladı. Binanın sahibi AK Parti döneminin 'avantajlı' vakıflarından 'İlim Yayma Vakfı'. Burası büyük ihtimalle İlim yayma Vakfı’na kamu tarafından verilmiş. İnşaatı onlar yapıyor. Büyük ihtimalle inşaat için gerekli izinler de verilmiş, minare kılıfına uydurulmuş. Ama şu anda önemli olan bu değil.

Asıl önemli olan bu inşaatın daha fazla yükselmemesi. Sahibi kim olursa olsun, bina ve inşaat izni kime nasıl verilmiş olursa olsun bunlar öncelikli konular değil. Acil ve öncelikli olan bu inşaatın durması, Ecdad diye diye, yaptıkları her şeyi katlettikleri Ecdad'ın bir eserinin daha gölgelenmemesi, kaybolmaması.

Bir şey yapılacaksa şimdi yapılmalı. İnşaat durdurulacaksa şimdi durdurulmalı. Süleymaniye Camii’ni de katledip sonra “Ben İlim Yayma Vakfı ile küstüm zaten” demenin kimseye bir yararı yok. Sonradan açılmış, sonuç vermeyeceği belli davalarla tepkileri ortadan kaldırmaya çalışmanın da ne bize ne Sinan'a ne de Ecdad'a bir faydası var."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - İBB'den İlim Yayma Vakfı inşaatına tepki: Süleymaniye Cami silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür

TIKLAYIN - Süleymaniye Camisi’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle İBB'nin tepki gösterdiği İlim Yayma Vakfı: Daha görünür olacak