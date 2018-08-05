Fatih Altaylı: İlk kez kamuda birisi, vatandaşın hakkını yediği için bedel ödeyecek

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni sistemin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un icraatlarını konu eden bir köşe yazısı kaleme aldı.

“İlk kez kamuda birisi hata yaptığı için, vatandaşın hakkını yediği için, vatandaşı mağdur ettiği için bedel ödeyecek” diyen Altaylı, Milli Eğitim Bakanı’nın ‘lise yerleştirme sisteminde ciddi bir yanlışa imza atan ve binlerce öğrencinin mağduriyetine yol açtığı iddia edilen Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt’u’ görevden aldığını dile getirdi.

Altaylı’nın Haberturk.com’da bugün (5 Ağustos 2018) yayınlanan ‘Şaşırtıcı bir görevden alma’ başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Oh be, sonunda bunu da gördük.

İlk kez kamuda birisi hata yaptığı için, vatandaşın hakkını yediği için, vatandaşı mağdur ettiği için bedel ödeyecek.

Hatırlayacaksınız, Bakanlar Kurulu açıklandığı gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için ‘Çok yerinde bir tercih olmuş’ demiştim haddim olmayarak.

Milli Eğitim Bakanı, lise yerleştirme sisteminde ciddi bir yanlışa imza atan ve binlerce öğrencinin mağduriyetine yol açtığı iddia edilen Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt’u anında görevden aldı.

Sadece o değil Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin, Yeğitek Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da görevden alınarak bu hatanın bedelini ödeyenler arasına katıldılar.

FETÖ soruları çalarken ve biz bas bas ‘Sorular yine çalındı’ diye bağırırken ilgilileri koruyan anlayış artık bitmiş Milli Eğitim’de.

Darısı diğer kurumların başına.”

Fatih Altaylı'nın köşe yazısının tamamını şuradan okuyabilirsiniz.