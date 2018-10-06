Fatih Altaylı: Ilıcak, Altanlar'a verilen müebbet hapis cezalarını kabul etmem mümkün değil

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın 'Terör örgütünün amaçlarına hizmet etmek' gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Bu kişilere verilen müebbet hapis cezalarını kabul etmem mümkün değil" dedi.

Fatih Altaylı 'Kötülüğün cezası bu değildir' diyerek, Altanlar ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını şöyle değerlendirdi:

"Bu üçlüden Mehmet Altan’la aynı gazetede çalışmışlığımız vardır.

Ahmet Altan’la ne çalıştık birlikte, ne de yıldızımız barıştı.

O da beni sevmez, ben de onu sevmem.

Nazlı Ilıcak’la hiç birlikte aynı gazete çatısı altında olmadık.

Hatta kendisini yönettiğim bir gazeteye yazar yapılması için yapılan telkinlere de asla kulak asmadım.

Bunlar bir kenara.

Bu kişilere verilen müebbet hapis cezalarını kabul etmem mümkün değil.

Pek çoğunuz haklı olarak “Ama çok kötü insanlar” diyebilirsiniz.

Ahmet Altan’ın yaptığı kötülükleri örnek gösterebilirsiniz.

Haksızsınız diyemem, demem.

Çok kötülük yaptılar, çok ah aldılar.

Ancak “kötü insan” olmanın cezası müebbet hapis değildir."

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