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Fatih Altaylı: İleride Arap ülkelerinde iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkûm olacağız

Altaylı, doktorlardan gelen mektupları köşesine taşıdı

10 Mart 2022 11:32

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, doktorların dertli olduğunu belirterek, "Benim uzunca bir süredir söyleyip durduğum ama her nedense kimsenin ciddiye almadığı “Çocuklarınız belki tedavi edilebilir ama bu sağlık sistemi ve bu kafa ile torunlarınız doktor bulamayacak” öngörüm, siyasi açıklamalarla daha hızlı gerçekleşecek gibi" diye yazdı.

Doktorlardan gelen mektuplara yer veren Altaylı, yazısını "Yani anlayacağınız Suriye’den gelenler arasında pek doktor olmadığı için, ileride Arap ülkelerinde iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız. Haberiniz olsun." ifadeleriyle noktaladı

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