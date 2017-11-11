Fatih Altaylı: İktidar partisi sözcüleri, "Atatürk’ü genç yaşta öldüren bu CeHaPe zihniyetidir" derse şaşırma!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, adını anmadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelerin tekeline mi bırakacağız. CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz" ifadesini değerlendirdi. Altaylı, "Ey vatandaş! İktidar partisi sözcülerinin, 'Atatürk’ü genç yaşta öldüren bu CeHaPe zihniyetidir' dediğini" duyarsan şaşırma" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Bunu da görürsen sakın şaşırma" başlığıyla yayımlanan (11 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ey vatandaş!

Pek yakında.

Öyle birkaç sene içinde falan değil, kimbilir belki de birkaç ay ya da en fazla 1 yıl içinde...

İktidar partisi sözcülerinin,

- “Atatürk’ü genç yaşta öldüren bu CeHaPe zihniyetidir” dediğini...

- “Atatürk’ümüzü CeHaPe’yi ele geçirmeye çalışan İsmet Paşa zehirletti” diye suçladığını...

- “Atatürk’ümüz biraz daha yaşasaydı bu CeHaPe’nin ne olduğunu anlayıp partiyi lağvedecekti” diye tarihçileri tanık gösterdiğini...

- Atatürk’ün akrabalarının bile CeHaPe zihniyetine karşı olduğunu haykırdığını...

- Atatürk’ün cenazesinin camiden kaldırılmasını CeHaPe’nin engellediğini iddia ettiğini...

- CeHaPe’nin Anıtkabir inşaatında bile yolsuzluk yaptığının belgelendiğini açıkladığını...

- Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesinin CeHaPe tarafından ayaklar altına alınarak komşularımızla bu duruma gelmemizin sorumlusunun CeHaPe olduğunu söylediğini...

Duyarsan sakın şaşırma.

Biliyorum, zaten şaşırmazsın.

Ama milyonlarca kişinin de “Evet aynen böyle olmuştu” diyerek bunu kabullendiğini de göreceksin.

Buna da sakın şaşırma.

Gemlik’e doğru denizi gördüğüne şaşırmıyorsun ya...

Bu da aynen öyle.

Bir doğa olayıdır.