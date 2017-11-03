Fatih Altaylı: İkinci yerli otomobil siparişi de benden olsun

Dün törenle açıklanan ve 5 'babayiğit'in ortak girişimiyle çalışmalarına başlanan yerli otomobil için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İlk sipariş benden" sözlerinin ardından ikinci siparişte HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, "İkinci yerli otomobil siparişi de benden olsun" dedi.

Altaylı'nın "Otomobil mi yapacağız marka mı yaratacağız?" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir babayiğit çıkmadı ama sonunda yerli otomobil için “beşibiryerde”bulundu.

- Isuzu’nun Türkiye’deki üreticisi Anadolu Endüstri Holding.

- Austin ve Morris’in birleşerek kurduğu ve artık Jaguar’ın altında yer alan British Motor Company lisansıyla yola çıkan ama artık British’liği kalmamış BMC.

- Her türlü aracı fason üretme kapasitesine sahip Karsan.

- Elektronik devi Vestel.

- İletişim devi Turkcell.

Bana sorarsanız güzel bir “bileşim” ya da “birleşim”.

Geleceğin otomobili için bir araya getirilmesi gereken bir grup.

Bunlar birlikte bir otomobil üretebilirler mi?

Üretebilirler?

Ama zaten bir otomobil üretmek çok zor değil.

Mesele “bir” otomobil üretmekse evin garajında ben de üretebilirim.

Şasiyi bir üreticiden, motoru bir başka üreticiden, elektroniği bir diğerinden, aktarma organlarını birinden, her bir parçayı bir başkasından alırım, olur sana otomobil.

Peki yerli otomobil ne demek?

Ya da dünyada hangi ülkenin yerli otomobili var?

Mercedes, Alman değil mi?

Kimi motoru Fransa’da, kimi motoru Japonya’da, kimi motoru Almanya’da üretiliyor.

Motor dediğin de tek başına değil ki!

Bloku bir yerde, piston kolu başka bir yerde, silindir gömleği bambaşka bir yerde üretiliyor.

İnjeksiyonu desen ya Alman ya İtalyan ya Japon.

Elektroniği de keza öyle.

Yani anlayacağınız, otomobil dediğin, bir markadan ibaret.

Nerede kim üretiyor, kim yapıyor belli değil.

Hepsi aslında “haymatlos”, yani vatansız.

Türkiye’nin çıktığı bu yol aslında otomobil yapma yolu değil.

Otomobil markası yaratma yolu.

Bu açıdan bakınca, kurulan ekip iyi.

Yandan takviye edecek başka gruplar da oluşturmak şart.

Zorlu bir yol ama aşılmayacak bir yol değil.

Allah yardımcıları olsun.

Not: Üretimden ilk çıkacak otomobil sahibini bulmuş. İkinci sipariş de benden olsun. Nasıl bir otomobil olursa olsun, yerli markamızdan bir adet almaya talibim.

Küçük babayiğitler gerek

Türkiye’nin üreteceği otomobil nasıl olmalı?

Bu konudaki düşüncelerimi daha önce de yazdım.

Elektrikli olmalı.

Otonoma geçişe hazır, hatta belki büyük oranda otonom sistemlerle donatılmış olmalı.

Demek ki Türkiye elektrik motoruna ve pil teknolojisine yatırım yapmalı, Ar-Ge yapmalı.

Otonom aracın yazılımlarını yapacak ekipler, laboratuvarlar, genç mühendisler yetiştirilmeli.

Ürün geliştirip lisans ve patentler alacak küçük araştırma grupları kurulmalı.

Aksi takdirde çağın gerisinden gelen bir otomobilimiz olur.

En rekabetçi sektörde nal toplamak zorunda kalırız.