T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: IKBY'deki referanduma PKK da karşı; Barzani'nin güçlenmesini istemiyorlar

"Tabii terör örgütünün derdi başka"

20 Eylül 2017 12:45

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılacak "bağımsızlık referandumu"na karşı olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı'nın "Bürokratik rahatlık" başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2017) yazısı şöyle:

PKK da referanduma karşı

Bir yerlerde yazıldı mı bilmiyorum ama Barzani’nin “bağımsızlık” referandumuna karşı çıkanlar arasında Kürdistan İşçi Partisi, yani PKK da yer alıyor.

PKK’nın Kandil’deki elebaşılarından Mustafa Karasu, Kuzey Irak Kürt Otonom Bölgesi’nde yapılacak referanduma karşı olduklarını açık ve net biçimde açıkladı.

Tabii terör örgütünün derdi başka. Onlar da Barzani’nin güçlenmesini ve liderliğini pekiştirmesini istemiyorlar.

ETİKETLER

Mesud BarzaniFatih AltaylıHabertürk GazetesiIKBY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24