Fatih Altaylı: IKBY'deki referanduma PKK da karşı; Barzani'nin güçlenmesini istemiyorlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılacak "bağımsızlık referandumu"na karşı olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı'nın "Bürokratik rahatlık" başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2017) yazısı şöyle:

PKK da referanduma karşı

Bir yerlerde yazıldı mı bilmiyorum ama Barzani’nin “bağımsızlık” referandumuna karşı çıkanlar arasında Kürdistan İşçi Partisi, yani PKK da yer alıyor.

PKK’nın Kandil’deki elebaşılarından Mustafa Karasu, Kuzey Irak Kürt Otonom Bölgesi’nde yapılacak referanduma karşı olduklarını açık ve net biçimde açıkladı.

Tabii terör örgütünün derdi başka. Onlar da Barzani’nin güçlenmesini ve liderliğini pekiştirmesini istemiyorlar.