Fatih Altaylı: Herkesin aklındaki soru, "Dünyada başka ülke mi yok da her şeyimizi bu Katar’a satıyoruz?"

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Herkesin aklındaki soru? “Niye hep Katar? Dünyada başka ülke mi yok da her şeyimizi bu Katar’a satıyoruz” görüşünü savundu.

Altaylı, "Memleketimdeki pek çok şeyin peyderpey Katar’a satılması üzerine hele hele bir de Türkiye’nin gelecek açısından en stratejik varlıklarından biri olan 'sularının' işletme hakkının Katar’a verilmesine oluşan tepkilere çok manalı bir yanıt veriliyor: 'Katar’a değil de Amerika’ya satılsaydı ses çıkarmazdınız.'Buna özne üzerinden hedef saptırma denebilir ancak. Buradaki asıl soru 'Katar' değil. Kafaları meşgul eden ilk soru 'Niye' sorusu. Katar’a veya başkasına, Türkiye’nin bu varlıklarını 'Niye satıyorsunuz?' 'Türkiye’nin suları satılır mı?' sorusu ise bir diğer soru. İster Katar’a, ister Katmaz’a. Bir memleket suyunun işletmesini niye yabancılara devreder!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Bizden ya da sizden daha akıllı oldukları ve bizden daha doğrusu sizden daha iyi işletecekleri için mi? Niye? Katar’da para çok ve yatırım yapmak istiyor diyelim. 'Niye' Türkiye’de sıfırdan yepyeni bir yatırım yapmıyor, niye istihdama katkıda bulunmuyor, niye Türkiye’nin üretimini arttıracak, istihdamına katkı sağlayacak yepyeni bir yatırım yapmıyor da, sürekli hep varolan, Türk insanının kaynakları ile yaratılmış hazırları alıyor? Gerçekten niye? Ve tabii herkesin aklındaki soru? !Niye hep Katar? Dünyada başka ülke mi yok da her şeyimizi bu Katar’a satıyoruz' Bu 'Niye'nin cevabı da bilinmiyor. Son soru ise niyesiz bir soru. Bu satışlardan gelen parayı Türkiye’nin hangi stratejik yatırımı ya da büyüme hamlesi için kullanacaksınız, bir planınız var mı? Yoksa bunu da Türkiye’deki Suriyelilere harcadığınız 50 milyar dolara mı katacaksınız?" ifadesini kullandı.