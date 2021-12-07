Fatih Altaylı: Hareket Kemal Bey’e yakışmıyor, yakışmadı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı harekete ilişkin olarak, “Kemal Bey’e yakışmıyor, yakışmadı” dedi. “Çünkü bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu üslubu değil” diyen Altaylı, “Hani yakışsa ‘Hoş değil ama adama da yakışıyor’ diyeceğim ama yakışmıyor” diye yazdı.

Ataylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM kürsüsünde bütçeyi eleştirirken çok bildik bir el hareketini patlatınca, günün gündemi oluverdi. Ne yalan söyleyeyim, bu hareketi zaman zaman ben de yapıyorum. Ancak bu hareketi benim veya herhangi bir başkasının da yapıyor olması, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da yapıyor olmasını ne gerektiriyor ne de haklı çıkarıyor. Kılıçdaroğlu’nun önemli bir siyasetçi ve bir genel başkan olmasını, bu hareketin TBMM kürsüsünde yapılmış olmasını bir kenara koysak bile hareket Kemal Bey’e yakışmıyor, yakışmadı. Çünkü bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu üslubu değil. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kendisini tanıdığımız bildiğimiz günden bu yana “kibar” tavrı ile bilinen birisi.

Son günlerde giderek sertleşen tonda siyaset yapıyor ve farklı bir yaklaşım gösteriyor olsa bile bu tip bir hareket onun doğal davranış biçimi değil. Bu yüzden de eğreti duruyor, sakil oluyor. Hani bazen el becerisi isteyen bir şeyi yapmaya kalkışır birisi de beceremez ya. “Eline yakışmıyor” denir. Kemal Kılıçdaroğlu’nda da bu hareket aynen öyle duruyor. Eline oturmuyor. Haleti ruhiyesine uymuyor.

Hani yakışsa “Hoş değil ama adama da yakışıyor” diyeceğim. Ama yakışmıyor.

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