Fatih Altaylı: Hadise, adının önüne bir 'Hoca' unvanı koymalı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, RTÜK’ün klibinde ‘erotizm’ var gerekçesiyle ceza kestiği şarkıcı Hadise'nin, "Adının önüne bir de 'Hoca' unvanı koyması" gerektiğini söyledi. "Adının önüne 'Hoca' diye nereden alındığı belli olmayan bir unvan eklemiş tipler sözde 'dini sohbetler' yaparlar, bir tek kişi çıkıp da, ‘Ulan manyak mısınız, hangi dinde böyle bir ortam var’ demez” diyen Altaylı, Hadise’nin klibine gelen ceza hakkında ‘Bunun neresi cezalık anlamak mümkün değil’ dedi.

Altaylı'nın "Şaşırdık mı?" başlığıyla (5 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

RTÜK, TV8’e küçük çocukları açık saçık kıyafetlerle dans ettirdiği, müzik kanallarına da Hadise’nin klibini yayınladığı için ceza kesmiş.

İlginç bir ülke burası.

Okul yatakhanelerinde, tarikat yurtlarında çocukları taciz ve tecavüz edenlere pek bir şey denmez de, televizyona çıkaranlara denir.

Gerçi ben de çocukların reyting unsuru olarak kullanılmasını pek hoş karşılamam, ama farklı nedenlerle...

Hadise’nin klibine verilen ceza ise iyiden iyiye gariplik.

Klip dediğin şeyde, dünyanın her yerinde belirli bir düzeyde erotizm olur.

Bunun neresi cezalık anlamak mümkün değil.

Zannedersin Hadise porno klip çekmiş.

Ama ilginçtir.

Hadise’nin klibinde az biraz erotizm var diye ceza verilir de adının önüne “Hoca” diye nereden alındığı belli olmayan bir unvan eklemiş tipler, yarı veya bazen üçte iki çıplak kadınlarla “orji çağrışımları” yaratan sözde“dini sohbetler” yaparlar, bir tek kişi çıkıp da, “Ulan manyak mısınız, hangi dinde böyle bir ortam var. Pagan Roma’da bile bu kadar aleni yapılmazdı bu iş” demez.

Hatta hâlâ, “Hocamız da ilginç adam” diye gülüp geçilir.

Galiba Hadise’nin hatası, adının önüne bir “Hoca” unvanı koymamış olması.

Çünkü anladığım kadarıyla artık erotizm, hatta pornografi sadece bu tip“hocalara” serbest.