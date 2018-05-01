Fatih Altaylı: “Gül yenilince CHP de mağlup sayıldı” havası oluştu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Mutabakat oluşmadı, aday değilim" açıklaması yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ardından "CHP de mağlup sayıldı" havası oluştuğunu iddia etti. Altaylı, "Bu havayı bertaraf etmenin tek bir yolu vardı. Gül olmadığı anda kendi adayını açıklamak" diye yazdı.

CHP'nin İyi Parti'ye 15 milletvekili göndermesiyle "moral üstünlük" elde ettiğini söyleyen Altaylı, CHP için "İlk kez gündemi belirlemiş, ilk kez rakip partiyi lafla değil eylemle sinirlendirmeyi başarmıştı" ifadesini kullandı.

"Fakat bu moral üstünlüğünü çok kısa sürede heba etti" iddiasında bulunan Altaylı, "Parti içinde ve seçmen tabanında asla kabul görmeyeceği baştan belli bir 'Gül projesi' ile bir anda yeniden “mağlup” görüntüsü sergiledi" dedi.

"Gül’ün CHP’ye faturası" başlığıyla bir yazı kaleme alan Altaylı köşesinin devamında şunları yazdı:

Türkiye’nin 1. Dünya Savaşı retoriğine benzer bir durum oluştu.

“Almanya yenilince biz de mağlup sayıldık” der gibi, “Gül yenilince CHP de mağlup sayıldı” havası oluştu.

Bu havayı bertaraf etmenin tek bir yolu vardı. Gül olmadığı anda kendi adayını açıklamak.

Ancak CHP bunu da yapmadı.

Yapamadı. Adayını açıklayamadı.

Oysa ortada atla deve bir durum yok.

Ya 2. turda da oy alabilecek bir aday çıkaracaksın...

Ya da tamamen sol bir adayla çıkıp şansını azaltma pahasına deneyeceksin.

Siyaset bazen zannedildiğinden daha basit oluyor.

Hele hele komplike hale getirildiğinde içinden çıkacak bir yapıda değilsen.