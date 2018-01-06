Fatih Altaylı: Gül, kesinlikle yeniden aday olmayacak, muhafazakârlar kendi içinden genç bir lider çıkaracak!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimleri için "kesinlikle aday olmayacağını" ileri sürdü. Altaylı, bir 'dedikodu' aktararak "uluslararası saygınlığı olan, güvenilir ve daha genç bir isim" diye nitelenen bir kişinin muhafazakâr siyaset tarafından alternatif bir aday olarak ortaya çıkarılacağını savundu.

Altaylı'nın "En sonunda kim çıkacak!" başlığıyla (6 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Son duyduğum dedikoduyu sizlerle paylaşmazsam çatlarım.

Çünkü dedikodunun kaynağı siyaset kulislerine, özellikle de “muhafazakâr siyasetin kulislerine” hâkim bir isim.

Bu iktidar döneminde, uluslararası bazı meselelerde “devlet” adına görevler de üstlenmiş birisi olması, verdiği dedikodunun önemini artırıyor.

Biliyorsunuz, bir süredir Abdullah Gül iktidar partisinin “düzeyli” bir biçimde, iktidar destekçilerinin ise “düzeysiz” bir biçimde hedefinde.

Gül’ün, Erdoğan muhaliflerinin “çatı adayı” olma olasılığından oldukça çekiniyor gibi bir halleri var. Ben ise Gül’ün asla böyle bir şey yapmayacağından neredeyse “eminim”.

Eski cumhurbaşkanımızın “rahatını bozacağına” inanmıyorum.

İstanbul’da şahane bir korunun içinde, tarihi bir binada şahane bir ofisi var.

Ofisinde çalışanlar, danışmanlar, ziyaretçiler, dış geziler, iç geziler, muhaliflerden bile gelen övgüler, saygınlık, ne ararsan mevcut. Holding patronlarına bile nasip olmayacak güzellikte, Boğaz’a nazır şahane bir ev. Son derece iyi eğitim almış, efendi evlatlar. Güzel, huzurlu bir hayat. Üstelik sırtında yumurta küfesi de yok.

Bana dedikoduyu aktaran kişi, “Gül sence aday olur mu?” diye sorunca bunları söyleyiverdim hemen ve “Olmaz” dedim.

O da bana, “Akıllı adamsın vesselam” diyerek duyduklarını, bildiklerini anlattı.

Kulislere hâkim bu zatı muhteremin anlattığına göre, Gül’ün yeniden aday olması söz konusu bile değilmiş.

“Gül, tazı yarışlarındaki tavşan gibi” dedi.

Anlamadığımı anlayınca anlatmaya devam etti:

“Abdullah Bey önden koşuyor. Arkasına başta hükümet yanlısı medya olmak üzere iktidarı taktı. Her türlü eleştiri yapılacak, suçlanacak, kötülenecek. Sonra Gül duracak ve bir başka isim koşmaya başlayacak. Adını vermeyeyim ama tahmin edebilirsin kim olduğunu. AK Parti içinde rahatsızlık yaratan başka bir isim. O öne çıkacak ve bir süre de o koşacak ve Gül’e yapılan saldırıların fazlası ona yönelecek. Ve en sonunda gerçek kahraman ortaya çıkacak. Uluslararası saygınlığı olan, güvenilir ve daha genç bir isim. Şu anda onun önü açılıyor. Ve iktidar yanlısı medya ona da saldıracak, ama her çıkana saldırıldığı için artık bu saldırılar yıpratıcı olamayacak. Muhafazakâr siyasetin kendi içinden çıkardığı alternatif lider o olacak” dedi.

“Kim o” dedim.

Güldü.

“Sana akıllı adamsın dedim. Bunu da çöz artık” dedi.

Ben çözdüm galiba.

Bakalım siz de çözebilecek misiniz?