Fatih Altaylı: Grup yönetimi Veyis Ateş’i izne yolladı, bu aşamada başka ne yapacaktı! Aklanır döner, aklanmaz gider

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu Veyis Ateş'in HaberTürk yönetimi tarafından izne çıkarılmasıyla ilgili görüşlerini ifade etti.
Teke Tek programına bir ay ara vereceğini duyurmasının ardından bazı medya organlarında bu durumun Vayis Ateş sebebiyle olduğunu yazmasına tepki gösteren Altaylı, "Elbette ki, Veyis Ateş’in bir açıklama yapmamasından rahatsızım. İslamcıların da anlayacağı dile söylemek gerekirse Mecelle'nin 67. hükmü der ki, 'Sakite bir söz isnat olunmaz. Lakin Ma'rız-ı hacette sükut beyandır.' Ama Veyis Ateş açıklama yapmıyor diye de her taşında emeğim olan, bugünün ortamında özgürce yazabildiğim bir yeri bırakıp gidecek halim yok" dedi.
"Ayrıca grup yönetimi de Veyis Ateş’i izne yolladı. Bu aşamada başka ne yapacaktı! Aklanır döner, aklanmaz gider" diyen Altaylı, "Ben ise yazılarımı zaten yazacağım. İznim bitince de geri geleceğim. Meydanı kimseye bırakmaya niyetim yok. Biline!" ifadelerini kullandı.
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Sedat Peker, Veyis Ateş için ne demişti?
Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.
28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var" ifadelerini kullanmıştı.