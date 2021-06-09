Fatih Altaylı: Grup yönetimi Veyis Ateş’i izne yolladı, bu aşamada başka ne yapacaktı! Aklanır döner, aklanmaz gider

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu Veyis Ateş'in HaberTürk yönetimi tarafından izne çıkarılmasıyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Teke Tek programına bir ay ara vereceğini duyurmasının ardından bazı medya organlarında bu durumun Vayis Ateş sebebiyle olduğunu yazmasına tepki gösteren Altaylı, "Elbette ki, Veyis Ateş’in bir açıklama yapmamasından rahatsızım. İslamcıların da anlayacağı dile söylemek gerekirse Mecelle'nin 67. hükmü der ki, 'Sakite bir söz isnat olunmaz. Lakin Ma'rız-ı hacette sükut beyandır.' Ama Veyis Ateş açıklama yapmıyor diye de her taşında emeğim olan, bugünün ortamında özgürce yazabildiğim bir yeri bırakıp gidecek halim yok" dedi.

"Ayrıca grup yönetimi de Veyis Ateş’i izne yolladı. Bu aşamada başka ne yapacaktı! Aklanır döner, aklanmaz gider" diyen Altaylı, "Ben ise yazılarımı zaten yazacağım. İznim bitince de geri geleceğim. Meydanı kimseye bırakmaya niyetim yok. Biline!" ifadelerini kullandı.

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