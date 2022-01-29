Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü: Zaman gazetesinin önerildiği site Göç İdaresi'nin değil, bizimle alakası yok

Göç İdaresi Başkanlığı'nın "Live in Türkiye" sitesinde, yabancılara konut bulmak için önerilen kaynaklardan birinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman gazetesinin olduğunu söyleyen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Göç İdaresi Başkanı ile yaptığı görüşmeden sonra sitenin taklit olduğunu aktararak özür diledi.

"Biliyorsunuz, Türkiye’ye kaçak veya yasal yollardan gelen yabancıların ve sığınmacıların sorunlarını çözmek, bunların ülkeye intibakını sağlamak için kurulmuş bir yapı var. Bunun adı Göç İdaresi Başkanlığı. Bildiğimiz kadarı ile bu zor görevin altından da olabildiğince iyi kalkıyorlar en azından çabalıyorlar.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın bir de “Live in Türkiye” diye bir sitesi varmış. Halk TV’de bu sitenin tanıtımını yapan bir haber görünce girip kendim bakayım dedim. Ve girip okuyunca gözlerime inanamadım.

Devletin resmi kurumunun, Türkiye’de yaşama rehberi sunan sitesinde Türkiye’de konut bulmak için üç kaynak öneriliyor. Bunlar Hürriyet, Zaman ve Milliyet gazeteleri. Şaka yapmıyorum. Göç İdaresi’nin yabancılara yönelik Türkiye hakkında bilgi ve Türkiye’de yaşama kılavuzu veren bölümünde önerilen gazete 'Zaman.'"

"Kafa karıştıran bu yanlışlık için de özür dilerim"

Altaylı, bir gün sonra kaleme aldığı yazısında ise Göç İdaresi Başkanı Savaş Ün ile yaptığı konuşmayı aktardı. Altaylı, Zaman gazetesinin önerildiği sitenin taklit edilen bir site olduğunu söyleyerek özür diledi.

Altaylı, şunları kaydetti:

"Dün Göç İdaresi Başkanlığı’nın internet üzerindeki Türkiye’de yaşamak (Living in Turkey) kılavuzunda, FETÖ izleri olduğunu ve Zaman gazetesinin tavsiye edildiğini yazınca, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü aradı hemen.

“Fatih Bey, Zaman gazetesinin tavsiye edildiği Türkiye’de yaşama rehberini ilgili sitemizde bulamıyoruz. Siz bunu nerede ve nasıl gördünüz. Lütfen bize de iletir misiniz?” dedi son derece nazik bir şekilde.

Ben de hemen kendisine Halktv internet sitesi üzerinden linkle ulaştığım sitenin adresini ve ne olur ne olmaz diye siteden aldığım ekran görüntüsünü yollayacağımı söyledim ve hemen telefonuna ilgili link ve ekran görüntüsünü gönderdim.

Birkaç dakika sonra tekrar aradı.

'Fatih Bey, bu bizim yayına koyduğumuz site değil. Bizi taklit eden bir site. Bizimle alakası yok' diyerek kendi sitelerinin adresini yolladı."