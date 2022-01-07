Fatih Altaylı, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin başına geçeceği iddiasına yanıt verdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın kendisine Galatasaray Sportif A.Ş.’nin CEO’luğunu önerdiği, kendisinin de kabul ettiği iddialarına bugünkü köşesinden yanıt verdi. Altaylı, "Bu külliyen yalan bir haberdir. Ne Burak Elmas’ın böyle bir teklifi söz konusu ne de benim böyle bir teklifi kabul etmem. Benim işim gücüm başımdan aşmış. Türkiye’nin bu zor zamanlarında kendi işimi yapmaktan başka bir derdim yok" dedi.

Altaylı, "Kaç gündür neyle uğraştığımı bir bilseniz, çok gülersiniz. Palavracı Türk spor basının, en palavracı gazetelerinden biri birkaç gün önce desteksiz bir yalan uydurmuş. Yalan şu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, bana Galatasaray Sportif A.Ş.’nin CEO’luğunu önermiş. Ben de kabul etmişim. Sportif AŞ’nin başına geçer geçmez, Fatih Terim’in görevine son verecek, tespit ettiğim bir yabancı teknik direktörle anlaşacak ve kulübü yeniden yapılandıracakmışım. Böylelikle derin Galatasaray yeniden kulübün hakimiyetini ele alacakmış. Oturup bunu ciddi ciddi yazmışlar. Ben bu haberi görmedim. Ama 1 haftadır yansıları ile uğraşıyorum" diyerek sitem etti.

"Galatasaraylı dostlarım arayıp tebrik ediyor, taraftar grupları ise ya küfrediyor ya da çok doğru karar diyor. Yüzlerce binlerce mail ya da sosyal medya mesajı ile uğraşıyorum. Hepsine tek tek anlatmaktan yoruldum. O yüzden buradan söyleyeyim. Bu külliyen yalan bir haberdir" diyen Altaylı devamında şöyle yazdı:

"Ne Burak Elmas’ın böyle bir teklifi söz konusu ne de benim böyle bir teklifi kabul etmem. Benim işim gücüm başımdan aşmış. Türkiye’nin bu zor zamanlarında kendi işimi yapmaktan başka bir derdim yok. Burak Elmas kardeşim, dostum. Elbette başarılı olmasını isterim. Kayınpederi Faruk Süren, neredeyse her gün görüştüğüm, hayattaki en yakın dostlarımdan biri. Galatasaray Spor Kulübü ile bunun dışında bir ilişkim ne de bir işim var."

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