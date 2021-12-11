Fatih Altaylı: Galatasaray naklen yayın havuzundan çıkmak ve gerekirse ligden çekilmek dahil her türlü opsiyonu düşünmeye başlamalı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray'la köprüleri attığını savunarak, "Galatasaray Lazio’yla berabere kalıp Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkarak son 16 takım arasına kaldı biliyorsunuz. Aynı gece Fenerbahçe de Avrupa Ligi’nden elenip UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Bu sonuçlar üzerine TFF iki ayrı açıklama yaptı.

Galatasaray’la ilgili açıklamada sadece sonuç verildi. Ne bir tebrik ne bir teşekkür, ne de gelecek için bir başarı dileği. Fenerbahçe’ye ise ülke puanına katkılarından ötürü teşekkür edildi ve Avrupa’da bundan sonraki maçları için başarılar dilendi" diye yazdı.

Galatasaray ve Galatasaraylıların damarına basıldığına işaret eden Altaylı, "Tepkiler büyüyüp, rezillik ayyuka çıkınca TFF’nin resmi internet sitesinde mecburen Galatasaray’a da başarılar dileyen bir açıklama geç saatlerde koyuldu ve hal böyle olunca Galatasaray’la ilgi iki ayrı haber görünürken, Fenerbahçe ile ilgili tek bir mesaj oldu sayfada.

Yani diyeceğim o ki, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi bu federasyondan adalet falan beklemesin.

Belli ki Federasyon en büyük ortaklarından birine savaş açmış.

Galatasaray naklen yayın havuzundan çıkmak ve gerekirse ligden çekilmek dahil her türlü opsiyonu düşünmeye başlamalı" ifadelerini kullandı.

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