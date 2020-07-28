Fatih Altaylı: Galatasaray 2 sene başarıyı unutsun

Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati'nde konuşan Altaylı, beIN'in indirim istediğini daha önce söylemiştim. Ben bunları ne zaman söylesem TFF Başkanı Nihat Özdemir yalanlamıştı. Ama benim dediklerim doğru çıktı, onların ki yalan çıktı. Futbolun geldiği bugünkü noktada, pandemi sonrası yaşananlarda ben beIN'in indirim isteğini haksız görmüyorum. Ama sen dünyada pek çok ligin yayınını yapan bir platformsun. Bu sektörde her zaman kazanamazsın. Fransa'da lig tescil edildi ve orada parayı ödüyorsun. Ama burada sürekli indirim istiyorsun. Haksız değil ama yakışıksız. Sadece Türkiye çapında bir yayıncı olsa anlayacağım ama dünya çapında bir şirketsin. Bunu Türkiye Ligi'ne fatura etmek yakışıksız. Seneye beIN bir daha indirim ister. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yine iddialı olmayacak. O yüzden futbol açısından işler iyi gitmiyor" dedi.