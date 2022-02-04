Fatih Altaylı, FIA komisyonuna seçildi

Daha önce Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Fatih Altaylı, 2020 ve 2021'deki Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde yarış hakemi olarak görev almıştı. 2020'deki F1 Türkiye Grand Prix'sinde Derek Warwick, Gerd Ennser ve Dennis Dea ile birlikte dört yarış hakeminden biri olan Altaylı, 2021'deki yarışta ise Gerd Ennser, Felix Holter ve Enrique Bernoldi ile hakemlik görevini yürütmüştü.