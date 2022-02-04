Fatih Altaylı, FIA komisyonuna seçildi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 2022-2023 yarış sezonu komiserler kurulu üyeliğine seçildi.
Altaylı, 2020 ve 2021'deki Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde yarış hakemi olarak görev yapmıştı.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2022-2023 yarış sezonu komiserler kurulu üyelerini duyurdu. Oluşturulan komisyonda Habertürk yazarı Fatih Altaylı da yer aldı. Meksika'dan Jorge Abed'in başkanlığını yapacağı komisyon 31 kişiden oluşurken, son iki Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde hakem olarak görev yapan Fatih Altaylı, bu sezonki komiserler kurulu üyeliğine de seçildi.
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Daha önce Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Fatih Altaylı, 2020 ve 2021'deki Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde yarış hakemi olarak görev almıştı.
2020'deki F1 Türkiye Grand Prix'sinde Derek Warwick, Gerd Ennser ve Dennis Dea ile birlikte dört yarış hakeminden biri olan Altaylı, 2021'deki yarışta ise Gerd Ennser, Felix Holter ve Enrique Bernoldi ile hakemlik görevini yürütmüştü.