Fatih Altaylı: Fatih Terim koridorlarda yöneticilere küfür ederek geziyor

Gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı, Fatih Terim'in yöneticilere randevu vermediğini iddia ederek, "Fatih Terim, koridorlarda yöneticilere küfürler ederek geziyor. Florya'da yöneticiler, Fatih Terim'den randevu alamıyorlar. Ben de vermem o yöneticilere randevu falan. Aciz bir yönetim" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulüpte yaşananlarla ilgili çok ilginç bir iddiada bulundu.

Altaylı'nın TV programındaki açıklamaları şöyle: "Fatih Terim, koridorlarda yöneticilere küfürler ederek geziyor. Florya'da yöneticiler, Fatih Terim'den randevu alamıyorlar. Ben de vermem o yöneticilere randevu falan. Aciz bir yönetim.

Senin kimseye bir şey ispatlayacak bir şeyin yok. Avrupa şampiyonu olan tek Türk teknik adamsın. Avrupa şampiyonu olmuş takımın başındasın. 10-12 senede 8 şampiyonluğun var. Artık ağabey ol, baba ol. Beceremiyor.

"Türkiye'nin en pahalı kadrosu Fatih Terim'in elinde"

Türkiye'nin en pahalı kadrosu Galatasaray'da Fatih Terim'in elinde. Fatih Terim diyor ki sorumluluk bende' ama suçlu futbolcular. 'Tüm sorumluluğu alıyorum' ama suçlu yönetim. Sakin ol, rahat ol. 'Arkadaşlar ben çuvalladım, istifaya hazırım' de.

Yönetimler satmayı bilmiyor. Fatih Terim biliyor. Yönetim almayı da bilmiyor. Fatih Terim biliyor. Teknik konuları zaten bilmez yönetim, Fatih Terim onu da biliyor. Gel ağabey o zaman Galatasaray'a CEO ol"