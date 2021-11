Fatih Altaylı: Ev yoksa New York'ta okuyun!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’nin farklı illerinde öğrencilerin, “Barınamıyorum” diyerek başlattığı eyleme ilişkin kaleme aldığı yazısının bugünkü yazısında, “Gençler, Türkiye’deki büyük şehirlerde barınma sorunu mu yaşıyorsunuz, kolayı var. New York’ta okuyun. Ekmek bulamazsanız pasta yersiniz!” diye yazdı.

Geçmiş yıllarda FETÖ’nün en sağlam devşirme sorunlarından birinin öğrencilerin barınma sorunu olduğuna dikkati çeken Altaylı, iktidarı eleştirdi. Altaylı, New York, Manhattan’da iktidar tarafından yaptırılan yurdu hatırlattı.

Altaylı, öğrencilerin barınma sorununun had safhada olduğunu belirttiği yazısında şunları kaydetti:

“Daha önceleri bu sorundan nemalanan taraf FETÖ idi. FETÖ’nün en sağlam devşirme yollarından biri idi bu barınma yurt meselesi. Pek çok parlak genç böyle FETÖ’cü yapıldı, FETÖ devletin kılcal damarlarına kadar bu yolla sızdı. Mevcut iktidar ise öğrencilerin yurt sorununu çözerken FETÖ yöntemini taklit etti. Onlar da devlete ait yurtlar yapacaklarına, kendilerine yakın neredeyse tamamı İslamcı gelenekten vakıf ve derneklere yurt yaptırdılar ve bu yurtlara kamu kaynaklarını tahsis ederek bu vakıfları palazlandırdılar. Çocuklarını tarikat bağlantılı derneklerin yurtları üzerinden tarikatlara kaptırmak istemeyen aileler ya az sayıdaki devlete ait yurtta yer aradılar ya da ev kiralamak zorunda kaldılar. Ancak bir yandan Suriyeliler başta olmak üzere göçmenler, bir yandan da ekonomik kriz nedeniyle kiralar artıp, ev bulunmaz olunca gençler sokaklarda kaldı. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP’li belediyeler kendi imkanları ile bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Ama çok zor.

Peki iktidar ne yapıyor! Ne yaptığını söyleyeyim. New York’ta yurt yaptırıyor. Tabii yine bazı vakıflar üzerinden. Evet, New York’ta, hem de arazinin en pahalı olduğu bölge olan Manhattan’da yeni açılan Türkevi’nin de yakınında yapılmakta olan yurt, kamuya ait değil ama kamu kaynaklarından ciddi biçimde desteklenen vakıflara ait. Ve bildiğiniz üzere New York’taki bu inşaatta Kızılay üzerinden destekler gidiyor.

Yani anlayacağınız gençler, Türkiye’deki büyük şehirlerde barınma sorunu mu yaşıyorsunuz, kolayı var. New York’ta okuyun. Ekmek bulamazsanız pasta yersiniz!"

