Fatih Altaylı: Esnafın durumu iyi olduğuna göre, dükkânlar iş ‘çokluğu’ndan kiralık olmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Batan esnaf yok. Zor durumda olan esnaf yok" söylemine ilişkin olarak, "Esnafın durumu iyi olduğuna göre, dükkanlar iş ‘çokluğu’ndan kiralık olmalı" yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Elimde batan esnaf var mı yok mu bunun güvenilir bir istatistiği yok şu anda. Ama gözlerim var.Kısa süre öncesine kadar İstanbul’un en değerli alışveriş caddesi olan yerlerde, Bağdat Caddesi’nde, Nişantaşı’nda, en popüler AVM’lerinde, tarihi Kapalıçarşı’da boş dükkan bulmak imkansızdı. Dükkânlar milyonları bulan hava paraları ile el değiştirirdi ancak. Şimdi ise kiracılar fırsat bulsalar AVM’leri boşaltıp kaçacaklar, Bağdat Caddesi'nde, Nişantaşı’nda 'kiralık2 tabelaları aylardır asılı duruyor.Üstelik de değil dolar, TL bazında bile kiralar düşmüşken. Esnafın durumu iyi olduğuna göre, bu dükkânların kiracıları 'Yeter çok para kazandık. Artık çalışmayalım. Kazandıklarımızı ölene kadar anca yeriz. Kalanı da yedi sülalemize de yeter' diyerek iş yerlerini boşaltmış olmalılar." ifadesini kullandı.