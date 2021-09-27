Fatih Altaylı: Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ali Erbaş’ı "Bilgisi yetersiz" diyerek yardımcısı olarak kabul etmedi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde Ali Erbaş’ın yardımcı görevine getirilmek istediğini ancak Görmez tarafından “Böyle bir görevi yapacak donanımda değil. Bilgisi yetersiz” denerek buna müsaade edilmediğini yazdı.

Ali Erbaş’ın son günlerde tartışma yaratan açıklamaları ve tutumunu “Yaptıkları ortada. Yapacaklarının teminatı da onlar” diye eleştiren Altaylı şunları kaydetti:

“Size bir sır vereyim. Bunlar sürpriz değil. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde iktidar tarafından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilmek istendi. Ancak getirilemedi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Prof. Mehmet Görmez, Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmasını kabul etmedi. Evet şaka değil, yalan değil. Mehmet Görmez Hoca, Ali Erbaş’ı yardımcısı olarak kabul etmedi. 'Böyle bir görevi yapacak donanımda değil. Bilgisi yetersiz' dedi.

Dahasını da söyledi ama ben aktarmayayım. Çünkü kanıtlayamam. Ama şiddetli direndiğini söyleyebilirim. 'İstifa ederim yine kabul etmem' noktasına kadar taşıdığı söylendi o günlerde. Ama iktidar Mehmet Görmez gider gitmez, onun en istemediği, hatta tek istemediği kişiyi Diyanet İşleri Başkanı yaptı. Sonrasını ise hep birlikte görüyoruz.

Bu ülkenin en önemli sorunu liyakat derken kastettiğimiz de tam bu. Liyakat olmayınca böyle oluyor. Hele hele liyakatsizlik bu kadar aşikar olunca, durum felakete dönüşüyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.