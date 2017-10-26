Fatih Altaylı: Erdoğan, tüm bu kalelere birer 'Gazi Osman Paşa' arıyor

2019 yerel seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi “en büyük kamuoyu yoklaması” niteliği taşıdığını belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir önceki seçimde İstanbul ve Ankara'da oy kaybeden Erdoğan'ın daha temkinli hareket edeceğini söylerek "Türkiye’de siyaseti herkesten ve hepimizden daha iyi bilen bir kişi var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden bu kalelerin 2019’da da dayanmasını istiyor. Tüm bu kalelere birer 'Gazi Osman Paşa' arıyor" dedi.

Fatih Altaylı'nın "İstanbul’u alan Beştepe’yi de alır mı?" başlığıyla yayımlanan (26 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Hadi gelin, yerel seçimi erkene çekelim”meydan okuması, CHP Lideri’nin “ender” doğru çıkışlarından biriydi.

Bir yandan AK Parti’nin genelde erken seçimi pek sevmediğini biliyor, diğer yandan da AK Parti’nin son dönemde özellikle yerelde gücü kaybettiğini gördüğü için bu zafiyeti ortaya koyacak bir meydan okumaya kalkışıyordu CHP Genel Başkanı.

İktidar partisinin erken seçime gitmeyeceğini gayet iyi bilmesine rağmen yaptı bunu.

Yerel seçimlere hemen hemen 16 ay gibi bir süre var.

Az değil ama su gibi akıp gidecek bir süre aslında.

Kulislerde AK Parti’nin yerel seçimler ile genel seçimleri birleştirmek isteyeceği dedikodusu dolaşıyor.

Anayasal olarak mümkün görünmese de Türkiye’de her şeyin “mümkünü” bulunur.

Normal olarak yerel seçimler 2019’un Mart ayının sonlarında yapılacak.

4 ay sonrasında da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri.

Böyle bakıldığı zaman, 2019 yerel seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi “en büyük kamuoyu yoklaması” niteliği taşıyacağı aşikâr.

Bu yüzden de 2019’daki yerel seçimler sadece belediye başkanlarının değil belki de “kimin cumhurbaşkanı olacağının” işaretini verecek bir seçim olarak görülüyor.

Siyaseti yakından takip edenlerin ve tahminleri genelde doğru ya da doğruya en yakın çıkanların üzerinde ittifak ettiği bir konu var ki; o da şu:

“İstanbul’u alan cumhurbaşkanlığını da alır”

Biraz daha temkinli olanlar ise “Ankara ve İstanbul’u alan cumhurbaşkanlığını alır” diyor.

Bir önceki yerel seçimlerde Ankara kalesi sallanmış, surlarda açılan gedikler öyle veya böyle kapatılarak düşmekten kurtulmuştu.

İstanbul ise sağlam duruyor gibi görünse de Üsküdar gibi önemli bir yer Ankara benzeri zorla elde kalmış, Eyüp AK Partili adayın bireysel çabasıyla kurtarılabilmişti. Ancak referandumda İstanbul da bir sonraki kuşatmaya dair olumsuz sinyaller vermişti.

AK Parti’nin şimdilerde bu kalelerle ilgili yapmaya çalıştığı tahkimat, bana göre yerel seçimlerin ve referandumun surlarda açtığı delikleri ve yıkılan burçları tamir etme çabasından ibaret.

Türkiye’de siyaseti herkesten ve hepimizden daha iyi bilen bir kişi var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

O yüzden bu kalelerin 2019’da da dayanmasını istiyor.

Tüm bu kalelere birer “Gazi Osman Paşa” arıyor.

Çünkü biliyor ki, Plevne düşerse anlaşma Ayastefanos’ta yapılır.