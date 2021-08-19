Fatih Altaylı: Erdoğan, kendisini 20 yıl boyunca dinlemeyerek kentleri dikine yükseltenlerden ve doğaya karşı hareket edenlerden hesap sormalıdır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Batı Karadeniz'deki sel felaketlerinin ardından tartışılmaya başlanan yapılaşma tartışmalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "dere yataklarına konut yapılmamasını ve dikey mimariye müsaade edilmemesini her zaman söylediğine" yönelik sözlerini hatırlatarak, "Bence bu çok yanlış bir söylem. Çünkü sonuç olarak Türkiye’yi 20 yıldır o yönetiyor. İstanbul’u ise çeyrek asır o ve onun temsilcileri yönetti. Tüm bu süreçte Türkiye’nin her yerinde bina boyları yükseldi" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Şimdi kalkıp 'Ben belediye başkanlığımdan beri buna karşı çıktım' dediği zaman, tüm bu süreç boyunca birilerinin kendisini dinlemediği, izlemediği, kulak asmadığı ortaya çıkar. Bu mümkün müdür! Olabilir.

Ama o zaman herkesin şöyle bir beklentisi oluşur. Başkan'ı dinlemeyerek bu felaketlere yol açan sorumluların hesap vermesi gerekir. Hem hukuken hem siyaseten.

Erdoğan, kendisini 20 yıl boyunca dinlemeyerek kentleri dikine yükseltenlerden ve doğaya karşı hareket edenlerden hesap sormalıdır. Büyük bölümü AK Partili olan bu laf dinlemez başkanların yerine hemen kayyumlar atanmalı, bürokratlar hemen görevden alınmalı ve hepsi birlikte yargı önüne çıkarılmalıdır.

Bu söz dinlemememin sonucunda meydana gelen bu büyük felaketlerin bir bedeli olmalıdır."

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