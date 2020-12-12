Fatih Altaylı: Erdoğan’ın Enver Paşa’yı minnetle yad etmesi ilginçti

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Bakü’de Azadlık Meydanı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü töreninekatılan Cumhurbaşkan ıve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Enver Paşa'yı minnetle yad etmesine dikkati çekerek, "İlginç" yorumunda bulundu.

"Azerbaycan 1918 yılında elindeki petrol nedeniyle İngiliz destekli Ermenistan tarafından işgal edilmek istendiğinde Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa’yı özel bir ordu ile bölgeye göndermiş ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Bakü’yü kurtarmıştı. Ancak yine de Erdoğan’ın Enver Paşa’yı minnetle yad etmesi ilginçti" diyen Altaylı devamında şöyle yazdı:

"Çünkü Türkiye’deki İslamcı gelenek Enver Paşa’dan ve İttihat ve Terakki Partisi’nden hiç hazzetmez. Hatta nefret eder. Çünkü onlara göre İttihat ve Terakki “Ulu Hakan” Abdülhamit’i “Halleden” hainlerdir. Enver Paşa da bu hain mason bağlantılı teşkilatın kurucularındandır. Öyle ki, bu nefret İttihat ve Terakki’nin devamı olarak gördükleri CHP’ye de akseder.

Gerçi bu Erdoğan’ın Enver Paşa’yı ilk anması değil. İki yıl kadar önce de bir Bakü ziyareti yapmış, hatta Enver Paşa’nın torununu da Bakü’ye giden heyete dahil etmişti. Bu nedenle Cumhurbaşkanı’nın toplantısına katılan gazetecilerden bunu sormalarını bekledim. Türkiye’de İslamcılar, Enver Paşa ve İttihat ve Terakki ile barışıyor muydu? Soran olmadı."

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