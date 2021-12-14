Fatih Altaylı: En sonunda bir Bakan doğruyu söyleme cesaretini buldu, Türk ekonomisine dış saldırı falan yok

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamalarda güven vurgusu yaptığına dikkat çekerek, "İyi niyetli bir talep ama sistemlerde kişilere güvenmek diye bir şey olamaz. Mesela piyasalar, Naci Ağbal’a güvenmişti. Ne oldu! Demek ki neymiş, güven kişiye olmaz, sisteme ve öngörülebilirliğe olur. Şu anda ekonominin geleceği ile ilgili kararları öngörebilen var mı! Buna Bakan Nebati de dahil. Bakan Bey almasına izin verilecek kararları ve kendi geleceğini öngörebiliyor mu! Ne yapacağını öngöremediğiniz hiçbir şeye güvenmezsiniz. Sadece güven lafıyla güven yaratamazsınız" dedi.

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Altaylı, yazısında, Bakan Nebati'nin,"Dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemeler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor" sözlerine atıfta bulunarak şöyle devam etti:

"En sonunda bir Bakan doğruyu söyleme cesaretini buldu. Bizim aylardır söylediğimizin doğruluğu teyit etti. Türk ekonomisine yönelik bir dış saldırı falan yok. Hatalı kararların tedirgin ettiği sıradan vatandaşın ve batmama çabasındaki şirketlerin dövize yönelmesi var. Doğru karar verdiklerini de son gelişmeler zaten gösterdi. Yerli ve milli halkımızın ve şirketlerimizin mevduatlarının yüzde 61’ini döviz ve altında tutması zaten durumu gösteriyor."

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AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomik OHAL ilan edilebileceğine yönelik ifadelerini de hatırlatan Altaylı, yabancı yatırımcı kalmadığını söyleyerek, "İktidara en yakın görünen ekonomistinin 'Ekonomik OHAL ilan edilebilir' diyerek felaket tacirliği yaptığı ülkeye hangi yabancı ilgi gösterir ki! Tabii bu cümleyi iktidara yakın biri değil de, bir muhalif etseydi muhtemelen bugün “ekonomik tetikçilikten” ya da “ihanetten” içerdeydi. Ama iktidara yakınsan eğer, her şey serbest. İhanet bile…" dedi.

Köşe komşusunu eleştirdi

Altaylı, ayrıca köşe komşusu Sevilay Yılman'ın röportajı "kayıt dışı" yayınlamasını da eleştirdi.

Altaylı, konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı. Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş.

'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş."

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