Fatih Altaylı: Ekonomik kriz derinleşirse, Kavala için de bir şans doğabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın, Cemal Kaşıkçı davasında fikrini değiştirdiğini ve davayı Suudi Arabistan'a devrettiğini hatırlatarak "Ekonomik kriz derinleşirse, Kavala için de bir şans doğabilir" dedi.

Altaylı bugünkü yazısının "Ekonomik kriz yargısı" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan Türkiye ilişkileri iyice gerilirken, Suudiler Kaşıkçı dosyasındaki belge ve bilgilerin kendilerine verilmesini talep etmişlerdi. Türkiye’nin en üst düzey yanıtı ise oldukça iddialıydı. 'Verelim de onları da yok edin değil mi! Siz herkesi enayi mi zannediyorsunuz!'

Geçen hafta ise davaya bakan mahkemenin savcısı, bu belgelerin Suudi Arabistan’a verilmesi yönünde bir mütalaa verdi mahkeme heyetine. Ben de şöyle yazdım: 'Siz bugünün Türkiye’sinde bir savcının kendi kendine böyle bir mütalaa verebileceğine inanıyor musunuz? Belli ki, tepeden emir gelmiş' demiştim.

Nitekim mahkeme heyeti de savcının mütalaasına katıldı ve dosyanın Suudi Arabistan’a verilmesine karar verildi. Bu kararı da bağımsız Türk yargısı verdi diyeceklerdir. Aynen rahip Brunson, aynen Deniz Yücel kararları ya da kararsızlıkları gibi. O zaman şimdi sorma sırası bizde. 'Siz herkesi enayi mi zannediyorsunuz!' diye. Şimdi ben merakla Kavala’yı bekliyorum. Ekonomik kriz derinleşirse, Kavala için de bir şans doğabilir."

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