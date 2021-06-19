Fatih Altaylı: Eğer oy kullansaydım, en iyi hazırlığı yapan ve en iyi ekibe sahip olduğunu düşündüğüm Burak Elmas'a oy verirdim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılacak başkanlık seçimlerini değerlendirdiği yazısında, "Mustafa Cengiz yönetimi tarafından kulüpten atılmış olmaktan ve oy kullanamayacak olmaktan çok memnunum. Gerçi mali genel kurul yapmayarak benim oy kullanma ve aday olma hakkımı elimden aldıkları için bu yönetimi dava edeceğim ama yine de oy kullanmıyor olmak işime geliyor.

Dostlarımdan hiçbirini kırmamış olacağım. Ama eğer oy kullansa idim en iyi hazırlığı yapan ve en iyi ekibe sahip olduğunu düşündüğüm Burak Elmas’a oy verirdim" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin Galatasaray için iyi olmayacağını savunan Altaylı, "Kim seçilirse seçilsin çok yüksek bir oy sayısı ile seçilmeyecek. Ve en küçük hatasında karşısında kalabalık bir muhalefet bulacak.

O yüzden bana göre yapılması gereken en doğru iş Galatasaray’da bildiğimiz, alışık olduğumuz dostluğu, arkadaşlığı yeniden tesis etmek. Bence her türlü şampiyonluktan daha önemli olan bu." diye yazdı.

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