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Spor

Fatih Altaylı: Dursun Özbek Igor Tudor'a istifa etmesin diye yalvarmış

"Eğer Galatasaray'da bir sorun varsa bunu gizli-saklı çözemezsiniz"

09 Mayıs 2017 20:45

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Igor Tudor'a istifa etmemesi yönünde yalvardığını öne sürdü.

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programında spor gündemine açıklamalarda bulunan Altaylı'nın Dursun Özbek'le ilgili söyledikleri şöyle:

" İrfan Aktar, başkanla konuşmuş duyduğum kadarıyla, başkan böyle bir şeye gerek olmadığını söylemiş. İşin vahameti şurada; başkan durumun ne kadar kötü olduğunu bilmiyor. Mesela bu olaydan sonra Tudor'a yalvarmış, istifa etmesin diye. Ben başkan olsam Tudor'u kapının önüne koyarım. Galatasaray'da gizli-saklı bir şey olamaz. Bunu etik manada söylemiyorum. Tabii ki bazı şeyler gizli-saklı olur. Etik olarak söylemiyorum hukuksal anlamda söylüyorum. Eğer Galatasaray'da bir sorun varsa bunu gizli-saklı çözemezsiniz. Çünkü sizin bunu SPK'ya bildirme sorumluluğunuz var. KAP'a bildirme zorunluluğunuz var. Saklayamazsınız yatırımcıları etkileyecek şeyleri."

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Dursun ÖzbekGalatasarayFatih Altaylı

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