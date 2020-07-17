Fatih Altaylı: Doğu Perinçek’i neredeyse her gün ekranlara taşıyan, AK Parti’yi AK Partililerden daha iyi temsil edebilecek noktaya gelmesi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "AK Parti’de ciddi bir Doğu Perinçek şaşkınlığı yaşanıyor olsa gerek.Daha önce de yazdım, ekranların aranılan ismi haline gelen Doğu Perinçek’i televizyon gülü haline getiren özelliği Vatan Partisi Genel Başkanı olması değildi.Bu özellik Perinçek’e belki senede bir gün televizyon stüdyolarının kapılarını açabilirdi. Hatta bazı televizyon kapıları bu özelliğine asla kapılarını açmazdı.Doğu Perinçek’i neredeyse her gün ekranlara taşıyan, AK Parti’yi AK Partililerden daha iyi temsil edebilecek noktaya gelmesi ve Yeni AK Parti’nin 'doktrin yazarı'na dönüşmesiydi." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Diyeceksiniz ki, 'Fatih amma da salladın.' Yılların AK Partilisi, AK Parti’nin elinde kılıçla ön cephede savaştırdığı ve sonunda Medya ve Tanıtım’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın yardımcısı olan Şamil Tayyar, Perinçek aleyhine sarf ettiği bir cümleden sonra AK Parti’den atılmış olmasaydı ben de size hak verebilirdim. Ama türlü hatasına rağmen AK Parti’den asla uzaklaştırılmayan Şamil Tayyar, Perinçek’e dil uzatınca muhtemelen amiri Mahir Ünal tarafından partiden gönderildi.

Ve şimdi Doğu Perinçek önce Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında direnmeme talimatı verdiği iddiası ve ardından AK Parti’nin ülkeyi batağa götürdüğü sözleri yüzünden hedefte." görüşünü savundu.

Altaylı, "Şamil Tayyar ise haklı bir gururla 'Ben demiştim. Onun yüzünden beni partiden attınız. Ne oldu şimdi, gördünüz mü?' havasında. Oysa Perinçek’in siyasi tavrını bilenler için ortada şaşırtıcı hiçbir şey yok. Geçmişte PKK ile de yakındı Perinçek. Bunu da pek çok konudaki ortak fikirlere bağlıyordu ama bir yandan PKK’ya fikri bir altyapı hazırlıyordu. Şimdi ise en sert PKK karşıtı. Kuvvetli egosu yüzünden Perinçek 'Mezara kadar' değil 'Pazara kadar' ortaklıkların adamıdır. Bu yüzden de ona kızamazsınız!

Siyasi tabanı geniş veya dar olsun fark etmez. Güçlü liderler böyledir. Perinçek de dar bir kitlenin güçlü lideridir!" ifadesini kullandı.

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