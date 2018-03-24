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Fatih Altaylı: Doğan Medya Grubu'nu Demirören'in çocukları yönetecek

"Soyadını boşverip isimden giderseniz..."

24 Mart 2018 12:13

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan Demirören'in satın aldığı Doğan Medya Grubu'nu, Demirören'in çocuklarının yöneteceğini söyledi. Altaylı, "Demirören Ailesi’ne ait medyaları Erdoğan Bey’in kızı Meltem Demirören yönetiyordu" dedi.

Altaylı'nın "O aileden biri aday olacaksa" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Herkes Doğan Medya Grubu’nun artık işadamı Erdoğan Demirören’in olduğunu söylüyor.

Soyadını boşverip isimden giderseniz, başına bir “Er” getirirseniz, logo ve tabelaları kurtarırsınız.

Ama aslında bu medya grubunu Erdoğan Bey yönetmeyecek.

Demirören Ailesi’ne ait medyaları Erdoğan Bey’in kızı Meltem Demirören yönetiyordu.

Belki şimdi Yıldırım Demirören de işin içine girer, bilinmez.

Ancak Erdoğan Demirören’in yaşı itibarıyla artık aktif olarak bu işin içinde olma ihtimali yok gibi.

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