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Spor

Fatih Altaylı Disiplin Kurulu'na sevk edildi

"Nuri Alço tarafından ilaçlı gazoz içirilmiş bir genel kurula sahip Galatasaray"

08 Aralık 2017 14:45

Galatasaray kulübü Divan Kurulu üyesi olan Fatih Altaylı, bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile genel kurul üyelerine yönelik sözleri nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Habertük Yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg TV'deki Spor Saati programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile genel kurul üyelerine yönelik sözlerinin ağır derecede hakaret söylemi içermesi gerekçesi ile Disiplin Kuruluna verildi.

Altaylı'nın başkan Dursun Özbek'e "dolandırıcı", genel kurul üyelerine ise "Nuri Alço tarafından ilaçlı gazoz içirilmiş bir genel kurula sahip Galatasaray" sözü nedeniyle sarı kırmızılılarda birçok üye, Altaylı'nın başkan ile birlikte genel kurula hakaret içerdiğini belirtip kulüpten ihracını istedi.

Galatasaray yönetim kurulu da, bu şikayeti dikkate alıp destek vererek Disiplin Kuruluna sevkini onayladı.

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