Fatih Altaylı: Demokrasi Zirvesi 2021’de yokuz, çünkü sandığı demokrasi zannediyoruz, oysa…

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ABD’nin düzenlediği Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’nin davet edilmediğini belirterek, “Yokuz çünkü sandığı demokrasi zannediyoruz. Oysa demokrasinin en önemsiz unsurudur belki de sandık. Milletvekillerini dürüst bir kura ile seçip, yine de demokrasi olmak mümkündür aslında. Çünkü modern demokrasi aslında hukuktur. Adalettir. Yargı bağımsızlığıdır, yasa önünde eşitliktir, bürokrasi önünde eşit haklara sahip olmaktır, insan haklarıdır” dedi.

“Tüm bu değerlere sahipseniz, bırakın seçim sandığını, memlekette çeyiz sandığı bile olmadan demokrasi olabilirsiniz” diyen Altaylı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına karşın Osman Kavala’nın tutuklu bulunmasına dikkati çekti. Altaylı bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

“Biz Osman Kavala dedikçe mesela kıyamet koparıyorlar. Yahu Osman Kavala babamızın oğlu değil. Kendisine bayılmam da (Rahmetli Babası Mehmet Bey’i çok severdim o ayrı) ama Osman Kavala ile ilgili memleketteki durum bizim demokrasi standardımızı gösteriyor. Osman Kavala’nın tutukluğu ile ilgili AİHM kararı çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Haksız tutuklulukla ilgili, yüzlerce karar vardır, belki de binlerce. Ama bu kararın önemi 18. maddeye işaret etmesi. Yani tutuklamanın ve tutuklu tutmanın hukuki bir hata değil, siyasi bir amaçla gerçekleştirilmiş ve sürdürülüyor olması. Yargının siyasi amaca hizmet etmek için kullanılması.

18. maddeye dayanılarak mahkûm edilen ülkeler genelde eski Doğu Bloku ülkeleri ve özellikle Rusya’dır. Mesela Putin’in siyasi rakibi ve Rusya’nın en zengin adamı Khodorkovsky’yi hapse atması ve yıllarca tutması bunun en bilinen örneğidir.

Şimdi artık Türkiye de bu sınıftadır. Bu 5 madde ihlali gibi değildir. Bir ülke, bir rejim için çok ağır bir suçlamadır. Karnede kırık not değil, başlı başına sınıfta kalma nedenidir.”

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