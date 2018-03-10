Fatih Altaylı: Delikanlılığın kitabını yazdığını söyleyen Emrah Serbes'in delikanlılığına tüküreyim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Aydın yolundaki trafik kazasında, 3 kişinin ölümüne sebep olan ‘Behzat Ç.’nin senaristi yazar Emrah Serbes'in önceki gün görülen davasında yaptığı savunmayı eleştirdi. Altaylı, Herkese ahlaki ayar vermeye bayılan, delikanlılığın kitabını yazan Emrah Serbes Beyefendi içip içip direksiyona geçme özgürlüğünü kullanacak. Tüküreyim sizin yazdığınız delikanlılığın kitabına" dedi.

Altaylı'nın "Ahlaksızlık hukuki mi oldu!" başlığıyla (10 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu tip kahramanlardan biri de Emrah Serbes’ti. (T yok.)

Ona salla buna salla, onu itham et bunu itham et. Herkes şerefsiz, bir o şerefli.

Millet de bunu yedi.

Ne zamana kadar.

Otomobille bir aileyi yok edene kadar.

Kaza bu, olur, herkesin başına gelir Allah korusun.

Ama yaptıysan yaptım dersin; cezan varsa, suçluysan çekersin.

Bu “ahlak timsali” bey öyle yapmadı.

Suçu başkasına yıkmaya çalıştı, yakalanacağı ortaya çıkınca “itirafçı”oldu.

Ve avukatı bakın nasıl savunmuş kendisini.

“O ailenin otomobili eski olmasaydı ölmezlerdi. Çünkü yeni model otomobillerde daha fazla koruma var.”

Ohaaaaa!

Çüşşşşşş!

Yani zengin değilsen, yeni otomobil alamıyorsan, aldığın otomobil her türlü aktif-pasif güvenlik donanımına sahip değilse yola çıkmayacaksın.

Niye?

Çünkü herkese ahlaki ayar vermeye bayılan, delikanlılığın kitabını yazan Emrah Serbes Beyefendi içip içip direksiyona geçme özgürlüğünü kullanacak.

Tüküreyim sizin yazdığınız delikanlılığın kitabına.