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Fatih Altaylı: Darbe dönemi yargısı bile Deniz Gezmiş'i salondan atmadı, Ahmet Şık'ı atmak ne demek!

"Şık’ın sözlerinde mahkemeye yönelik bir hakaret yok, küfür yok, terbiyesizlik yok"

26 Aralık 2017 13:54

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan gazeteci Ahmet Şık'ın mahkeme salonundan atılmasına ilişkin,  "Darbe dönemi yargısı bile Deniz Gezmiş'i salondan atmadı, Ahmet Şık'ı atmak ne demek" dedi.

"Şık’ın sözlerinde mahkemeye yönelik bir hakaret yok, küfür yok, terbiyesizlik yok" diyen Altaylı,  "Mahkeme başkanı, 'Bu siyasi bir savunma' diyor. Olabilir. Tokmak sizin elinizde, siyasiyse, davanın içeriğiyle alakası yoksa dikkate almazsınız olur biter. Ne demek salondan atmak" diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'te "Kötü Ruh" başlığıyla yayımlanan yazısı (26 Aralık 2017) şöyle:

Deniz Gezmiş’in mahkeme heyeti başkanına söylediği söz hâlâ hatırlanır.

Mahkeme başkanı ağır ceza reisi, yüzünde acı bir tebessümle gülen Gezmiş’e sorar, “Ne gülüyorsun?” diye...

Deniz Gezmiş’in yanıtı vecizdir:

“Arkanızda adalet yazıyor da, ona gülüyorum.”

O günü hatırlayanlara sordum, “Bu laf üzerine mahkeme başkanı, Deniz Gezmiş’i salondan atmış mıydı?” diye.

Atmamış.

Ahmet Şık ise salondan atıldı.

Şık’ın savunmasında kullandığı argümanlar, kendini savunma biçimi, mahkeme başkanını kızdırmış ve Şık’ı salondan çıkarmış.

Şık’ın sözlerinde mahkemeye yönelik bir hakaret yok, küfür yok, terbiyesizlik yok.

Mahkeme başkanı, “Bu siyasi bir savunma” diyor.

Olabilir.

Tokmak sizin elinizde, siyasiyse, davanın içeriğiyle alakası yoksa dikkate almazsınız olur biter.

Ne demek salondan atmak.

Darbe dönemi yargısı bile Deniz Gezmiş’i salondan atmazken, dünkü durum adalete yakışır bir tavır değil.

Mahkeme salonunun kutsalı “savunma” hakkıdır.

Bu kutsalı çiğnemeye kimsenin hakkı olamaz.,

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