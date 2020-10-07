Fatih Altaylı'dan Yusuf Günay'a yanıt: Saçmalamamasını tavsiye ediyorum, bütün günümü onlara tezgah kurarak geçirmiyorum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Kasımpaşa maçında, Falcao'ya kızıp bir şey söylediğini ve HaberTürk muhabirinin sosyal medya hesabında bunu yazdığını belirterek, "Söylenen cümlede bir acayiplik olmadığını, bunu herkesin söyleyebileceğini ve ortada bir ayıp olmadığını söyledim. Ancak ayıp olanın bunu sildirmek için sağı solu aramak olduğunu, Galatasaray yönetiminde bunu yapacak tıynette iki kişi olduğunu, bunlardan birinin Başkan, diğerinin de Günay olduğunu söyledim.

Günay dün bir basın toplantısında beni suçluyor ve benim muhabire yalan yazdırarak bu eleştiriye zemin hazırladığımı iddia ediyor. Benim eleştirdiğim şey söylenen cümle değil. Benim eleştirdiğim gazeteciye baskı uygulamak için sağı solu aramaya kalkması." diye yazdı.

Fatih Altaylı, Yusuf Günay'ın düzenlediği toplantıda hakkındaki suçlamalara ilişkinse, "Şunu da bilsin ki, bütün günümü onu ve yanındaki sözde yöneticileri düşünerek ve onlara tezgah kurarak geçirmiyorum. Benim için o kadar kıymet arz etmiyorlar. Düşünecek çok daha önemli şeylerim var." ifadelerini kullandı.

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