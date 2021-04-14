Fatih Altaylı’dan yapımcılara: Bu Mustafa Üstündağ’a bundan sonra rol mol vermeyin, memlekette yeterince eşkıya var

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Mustafa Üstündağ için yapımcılara seslendi. Altaylı, “Bu Mustafa Üstündağ’a da bundan sonra rol mol vermeyin. Memlekette yeterince eşkıya var. Bir de bu çakma kabadayılarla uğraşmayalım” dedi.

Altaylı, Üstündağ’ın da karıştığı söz konusu kavgayı bugünkü köşesinde şöyle anlattı:

Hafta sonunda Bodrum’da sezonun ilk rallisi vardı. Yerel bir otomobil kulübünün düzenlediği, Federasyonunun da destek verdiği rallide rekor sayıda (84) araç katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Murat Ersönmez’e copilotluk yaptı, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi destek verdi. Şahane bir yarış oldu. Ancak bu şahane yarışa yarış bittikten sonra meydana gelen bir olay damga vurdu. Dizilerde mafya rolleri oynayan Mustafa Üstündağ adlı bir şahıs, rallinin bitiş noktasını bastı.

Muhtemelen alkol ya da madde etkisinde olsa gerek ki, herkese tehditler savurdu ve daha sonra da telefonla çağırdığı bir otomobil dolusu eşkıya yarışın organizasyonunu yapan kulübün başkanı Atıl Atılgan’ı hep birlikte hastanelik ettiler. Daha sonra da çıkan kargaşada kendi arkadaşlarını vurdular.

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